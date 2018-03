Gadis Pangkep Dipersunting Pemuda Pakistan, Segini Uang Panaiknya

Laporan Wartawan TribunPangkep.com, Munjiyah Dirga Ghazali

TRIBUNPANGKEP.COM, PANGKAJENE - Gadis asal Pacellang, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulsel dipersunting pemuda asal Pakistan.

Gadis asal Pacellang tersebut bernama Dewi Pratiwi (22) dan pemuda asal Pakistan bernama Ali Hasan (24).

Akad nikah dilangsungkan di rumah mempelai perempuan di Pacellang, Kelurahan Anrong Appaka, Kecamatan Pangkajene Kabupaten Pangkep, Sulsel, Kamis (22/3/2018) pukul 11.00 Wita.

Uang panaik Rp 40 juta.

Pernikahan itu disaksikan kerabat Hasan dari Pakistan begitupun keluarga Dewi.

Dewi bercerita, awalnya dia berkenalan setahun lalu di facebok.

Dari percakapan dan saling sapa menyapa tumbuh benih-benih cinta diantara mereka.

"Saya awalnya di Add di fb kemudian selang beberapa hari kemudian saya dapat chat personal dari Ali Hassan dan berkenalan dengannya dengan menggunakan bahasa inggris translate," ujarnya tertawa.

Setelah hampir setahun berkenalan, akhirnya Ali berkata Will you merry me?