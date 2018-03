Bawa Pulang All New Calya Cukup dengan Angsuran Rp 2 Jutaan

All New Calya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Kalla Toyota terus menghadirkan kendaraan yang memenuhi kebutuhan pelanggan serta semakin melengkapi line up kendaraan khususnya passenger car di kelas MPV Entry dengan kapasitas 7 seater yakni All New Calya.

Pengembangan konsep All New Calya adalah menghadirkan sebuah MPV yang terjangkau namun nyaman bagi masyarakat.

Untuk mendongkrak penjualan, Kalla Toyota tawarkan kemudahan lebih untuk memiliki All New Calya selama Maret 2018.

Hanya dengan cicilan Rp 2 jutaan saja, pelanggan sudah bisa mengajak keluarga untuk berwisata ke destinasi impian dengan All New Calya.

“All New Calya juga bisa dimiliki pelanggan dengan DP yang bisa diangsur hingga 12 kali hanya dengan menjadi nasabah kartu kredit Bank Mandiri dan bisa dimiliki dengan fasilitas Trade-In, yakni menukarkan mobil lama pelanggan kemudian diganti dengan All New Calya terbaru,” ujar Aswan dalam rilisnya, Kamis (22/3/2018).

All New Calya Hadir dengan desain yang agresif dan modern. Dua karakter tersebut dapat terlihat jelas dari tampilan grille depan, samping hingga belakang. Grille depan terlihat stylish dengan lampu utama berbentuk hexagonal.

Tampilan depan berbentuk T-shape dengan grille trapezoid tampak modern dan dinamis. Sementara lampu belakang berdesain "Reverse L-shape" memberikan kesan mewah dan eksklusif.

Tampilan yang stylish dan advance tergambar dari desain lampu depan yang berbentuk hexagonal yang stylish dan grill bumper depan yang lebar.

Dilengkapi dengan 14” Alloy Wheel dengan Two Tone Machining yag modern dan satu-satunya di kelasnya.

Eksterior dengan jendela samping yang terkesan menyatu menambah kesan modern dan ground clearancenya yang cukup tinggi yakni 180 mm disesuaikan dengan kondisi medan di Inodenesia.

Jangkauan gelombang radio yang jernih dibantu oleh kehadiran short pole antena dibagian belakang kendaraan.

Dari segi interior, All New Calya tampil dengan "Multi-Layer Cockpit", memberikan kesan elegan dengan kombinasi warna hitam dan coklat. (*)