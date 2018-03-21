VIDEO: Begini Deklarasi Anti Hoaks Forkopimda di Kantor Bupati Selayar
Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar deklarasi anti hoaks
Laporan Wartawan TribunSelayar.com, Nurwahidah
TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG - Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar deklarasi anti hoaks di Kantor Bupati Selayar, Jl Jend. Ahmad Yani, Kecamatan Benteng, Sulsel, Rabu (21/3/2018).
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Hadir Wakil Bupati Selayar Zainuddin, Kapolres AKBP Syamsu Ridwan, Wakil Ketua DPRD Andi Mahmud, Ketua Pengadilan Negeri Albert Ingkiriwang.
Selain itu, Dandim 1415 Selayar Letkol Yuwono, dan Kejaksaan Negeri Selayar Cumondo Tresno.
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Penulis: Nurwahidah
Editor: Mahyuddin