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VIDEO: Begini Deklarasi Anti Hoaks Forkopimda di Kantor Bupati Selayar

Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar deklarasi anti hoaks

Laporan Wartawan  TribunSelayar.com, Nurwahidah

TRIBUNSELAYAR.COM, BENTENG - Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar deklarasi anti hoaks di Kantor Bupati Selayar, Jl Jend. Ahmad Yani, Kecamatan Benteng, Sulsel, Rabu (21/3/2018).

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Hadir Wakil Bupati Selayar Zainuddin, Kapolres AKBP Syamsu Ridwan, Wakil Ketua DPRD Andi Mahmud, Ketua Pengadilan Negeri Albert Ingkiriwang.

Selain itu, Dandim 1415 Selayar Letkol Yuwono, dan Kejaksaan Negeri Selayar Cumondo Tresno.

Simak videonya!(*)

Tags
selayar
Lawan Hoax
Kecamatan Benteng
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Penulis: Nurwahidah
Editor: Mahyuddin
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