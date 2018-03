Tinggalkan Klub Malaysia, Ferdinand Sinaga Latihan Lagi Bersama PSM

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Ferdinand Sinaga, calon striker baru PSM Makassar musim ini, mulai mengikuti latihan perdananya bersama PSM di lapangan Stadion Mattoanging, Rabu (21/3/2018) sore ini.

Tim kepelatihan memang telah merekomendasikan eks pemain Semen Padang FC ini kepada manajemen PT Persaudaraan Sepakbola Makassar, untuk direkrut.

Ia sebenarnya bukanlah wajah baru, mengingat musim lalu ia telah memperkuat tim Laskar Phinisi di kompetisi Liga 1 2017.

Ferdinand Sinaga (@LIGA1MATCH/TWITTER)

Namun awal Januari lalu Ferdinand hijrah ke Malaysia dan bermain bersama tim Kelantan FA.

Hanya bertahan tiga bulan, Ferdinand pun mundur dan memutuskan kembali ke PSM.

Robert: See You Soon

Sebelumnya diberitakan, Ferdinand Sinaga dikabarkan telah tiba kembali di kota Makassar.

Ia meninggalkan Malaysia bersama keluarganya yang terdiri dari istri, anak serta kedua orangtuanya.

Nampak dari postingan di Instagram pribadinya @ferdinand17sinaga terlihat ia memposting foto kedua anaknya yang tengah memainkan sebuah gadget.