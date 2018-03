PSM Makassar - Ferdinand Sinaga Tiba di Makassar? Robert: See You Soon

Laporan Wartawan Tribun timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Ferdinand Sinaga dikabarkan telah tiba kembali di kota Makassar.

Ia meninggalkan Malaysia bersama keluarganya yang terdiri dari istri, anak serta kedua orangtuanya.

Nampak dari postingan di Instagram pribadinya @ferdinand17sinaga terlihat ia memposting foto kedua anaknya yang tengah memainkan sebuah gadget.

Lalu pada keterangan foto tertulis "sambil menunggu boarding,".

Hingga berita ini diturunkan, postingan ini sudah dibanjiri 829 komentr dan 8.586 like.

Nampak pula pelatih Robert Rene Alberts ikut berkomentar di postingan tersebut. "See You Soon," tulis Robert.

Seperti diketahui, Ferdinand memutuskan untuk keluar dari klub Kelantan FA yang berkompetisi di Liga Super Malaysia.

Sebelumnya diberitakan, Pelatih PSM Makassar, Robert Rene Alberts, blak-blakan terkait peluang mendatangkan kembali Ferdinand Sinaga. Kans PSM membawa pulang The Dragon semakin besar.