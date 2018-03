Meningkat, Sudah 53.014 SPT Diterima DJP Sulselbartra Sepanjang Tahun Ini

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Realisasi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) 2018 di Kantor Perwakilan (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulselbartra khusus di Kota Makassar masih di angka 28,40 persen.

"Data realisasi per 15 Maret, total presentasinya masih 28,49 persen dari target 186.081 SPT. Artinya Baru 53.014 SPT yang melapor," kata Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Eka Sila Kusna Jaya belum lama ini.

Angka tersebut didapatkan dari tiga jenis Wajib pajak (WP).

Untuk WP Badan baru 40 persen, WP Orang Pribadi karyawan 30,05 persen, dan WP Orang Pribadi non karyawan 26,41 persen.

"Dari 53.014 SPT yang melapor, 51,25 persen via e-filing, 17,69 persen via e-SPT, dan 33,21 persen via manual," katanya.

Bila dibandingkan pada 2016, per 15 Maret ada sekitar 40.645 SPT yang melapor.

Sedangkan pada 2017, ada sekitar 52.845 SPT yang melapor.

"Tahun ini hanya naik 169 SPT saja. Ini sejalan dengan bertambahnya Wajib Pajak di Kanwil DJP Sulselbartra," katanya.

Ia pun mengimbau masyarakat yang belum menyampaikan SPT untuk segera melaporkan kewajiban SPT tahunan 2018.(*)