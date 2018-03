Subsidi Listrik-Batubara Masih Dibahas Pemerintah, Ini Kata PLN Sulselbartra

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Penambahan subsidi tidak hanya ditujukan pada bahan bakar minyak (BBM) jenis solar saja, pemerintah juga berniat menaikkan anggaran subsidi listrik dan batubara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum lama ini menuturkan subsidi listrik akan menyesuaikan dengan tambahan 1 juta pelanggan baru untuk rumah tangga dengan daya 450 volt ampere (VA).

Karena itu, alokasi subsidi dari yang tadinya untuk 23,1 juta pelanggan dalam APBN 2018 ditambah menjadi 24,1 juta pelanggan.

"Sementara batasan harga DMO batubara ditetapkan sebesar 70 dollar AS per ton. Saat ini batasnya 100,69 dollar AS per ton," katanya.

Supervisor Humas PLN Sulselrabar, Eko Wahyu Prasongko yang dihubungi Selasa (20/3/2018) menuturkan terkait subsidi tersebut belum ada revisi subsidi.

"Mungkin sementara dibahas di tingkat pusat," katanya.

Bila itu benar adanya, kata Eko, tentunya sangat membantu PLN yang selama ini terus melakukan penghematan aggaran.

"Terkait kenaikan subsidi pelanggan dengan daya 450 VA, pun demikian masih dalam pembahasan," katanya. (*)