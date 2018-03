Rabobank Dukung Pemerintah Wujudkan Swasembada Pangan

Direktur Utama Rabobank Indonesia, Jos Luhukay (tengah) memberi penjelasan terkait Rabobank di Hotel The Rinra Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Selasa (20/3/2018).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Bank Rabobank International Indonesia (Rabobank Indonesia) menggelar seminar inovasi dalam rantai pasok budidaya perairan (aquaculture) di Hotel The Rinra Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Selasa (20/3/2018).

Penyelenggaraan seminar ini sejalan dengan misi Growing a Better World Together dan visi Banking for Food di mana Rabobank Indonesia siap berkontribusi dalam pengembangan sektor pangan dan agribisnis.

Direktur Utama Rabobank Indonesia, Jos Luhukay yang ditemui di sela seminar menuturkan, Rabobank Indonesia siap mendukung tujuan strategis pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dengan memberikan akses dana, akses pengetahuan, serta akses kepada jaringan Rabobank kepada para penggerak sektor pangan dan agribisnis.

“Rabobank Indonesia dapat mendanai seluruh rantai pasok pangan dan agribisnis karena memiliki perbankan korporasi yang melayani perusahaan besar dan perbankan bisnis yang melayani perusahaan kecil dan menengah," katanya,

Tidak hanya itu Rabobank juga berupaya mendorong tumbuhnya ekosistem usaha pangan sehingga tidak hanya menyalurkan kredit, tetapi juga memiliki informasi mengenai pasarnya.

Selain memiliki dua orang Sector Manager di Indonesia yang melakukan analisa komoditas-komoditas utama, Rabobank Indonesia memiliki akses kepada pengetahuan mengenai pangan dan agribisnis dari Rabobank Group yang telah dihimpun selama 120 tahun.

"Rabobank Group adalah pemegang saham Rabobank Indonesia yang berkedudukan di Belanda dan bermula dari koperasi petani," kata Jos sapaanya. (*)