Rabobank Dorong Pengusaha Makassar Investasi ke Sektor Budidaya Perairan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- PT Bank Rabobank International Indonesia (Rabobank Indonesia) menggelar seminar mengenai inovasi dalam rantai pasok budidaya perairan di Hotel The Rinra Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Selasa (20/3/2018).

Hadir Sector Manager Rabobank Indonesia Dr Leo Mualim, membawakan materi terkait "Innovation in the Aquaculture Value Chain".

Baca: Samsung Electronics Luncurkan SSLC untuk Guru dan Siswa se Indonesia

Baca: Widiyatmantoro Gantikan Endang Tuti Pimpin BPK RI Perwakilan Sulsel

Menuturnya, secara global sektor budidaya perairan (aquaculture) merupakan sumber protein hewani dengan CAGR atau laju pertumbuhan mejemuk tahunan tercepat sebesar 6%.

"Tahun mendatang industri budidaya perairan akan menyusul ikan laut hasil tangkapan dan telur sebagai industri penghasil protein. Salah satu keunggulan budidaya ini adalah penggunaan pakannya yang lebih efisien sehingga memungkinkan harga yang lebih kompetitif," ujar Leo sapaanya.

Bila dibandingkan sumber protein hewani darat seperti sapi, kambing, domba, ataupun unggas, budidaya perairan lebih efisien.

Baca: 5 Foto Beningnya Selebgram Hijabers Ayu Indriati, Bandingkan Kecantikan Salmafina Eks Taqy Malik

Tidak hanya itu, inovasi dalam bahan baku pakannya pun lebih berkembang. Inovasi dalam teknologi memungkinkan dihasilkannya protein alternatif berkualitas tinggi sebagai bahan pakan untuk industri budidaya perairan.

"Beberapa inovasi seperti pakan mikrobial yang menggunakan bakteri untuk menghasilkan pakan protein tinggi, penggunaan ganggang mikro penghasil minyak yagg kaya akan asam amino, serta serangga sebagai bahan baku pakan," ujarnya. (*)

Sector Manager Rabobank Indonesia Dr Leo Mualim, membawakan materi terkait "Innovation in the Aquaculture Value Chain" di seminar mengenai inovasi dalam rantai pasok budidaya perairan di Hotel The Rinra Jl Metro Tanjung Bunga Makassar, Selasa (20/3/2018).