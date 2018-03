Premium-Solar Tak Naik, Ini Dampaknya Bagi Pertamina

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Keputusan pemerintah tak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar, berpotensi menurunkan pendapatan PT Pertamina.

Apalagi, harga minyak dunia saat ini sudah menembus US$ 60 per barel, jauh di bawah harga pada asumsi anggaran 2018 yang hanya sebesar US$ 48 per barel.

Unit Manager Communication & CSR MOR VII, M Roby Hervindo enuturkan, akumulasi pusat terkait potensi kehilangan pendapatan Pertamina pada 2018 bisa sampai Rp 24 triliun.

Agar Pertamina tak kehilangan potensi pendapatan itu, harga premium dan solar harusnya naik untuk periode April-Juni 2018.

"Data pusat, untuk solar dan premium penugasan luar Jamali (Jawa, Sumatra, dan Bali) selama Januari-Februari potensi kehilangan pendapatannya sudah Rp 3,49 triliun. Tambah premium untuk Jamali Rp 3,9 triliun," katanya via telepon, Selasa (20/3/2018).

Baca: Tunggu Pengesahan DPR, Subsidi Solar Bakal Naik Rp 1.000

Apalagi, konsumsi untuk BBM jenis penugasan seperti premium dan solar berpotensi naik selama libur Lebaran yang jatuh pada Juni 2018.

"Jika dihitung dengan formula harga yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden No.191/2014 tentang Penyedian, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM, maka harga premium seharusnya sudah mencapai Rp 8.600 per liter untuk April–Juni 2018," kata M Roby Hervindo

Sedangkan premium saat ini masih dijual Rp 6.450 per liter.