Citilink Luncurkan Asuransi Delay, Ini Keuntungannya

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Citilink Indonesia terus berinovasi menjawab keresahan penumpang. Belum lama ini, anak perusahaan Garuda Indonesia itu menggandeng pasarpolis.com dan asuransi Simasnet dengan meluncurkan produk Super Shield.

District Sales Manager Citilink di Makassar, Ridwan yang dihubungi, Selasa (20/3/2018) menturkan, peluncuran produk ini dilatarbelakangi susahnya penumpang pengguna jasa penerbangan melakukan klaim ketika mengalami pesawat delay, kehilangan dan kerusakan bagasi, atau penundaan perjalanan.

"Super Shield merupakan asuransi perjalanan yang menjadi salah satu produk terbaru dalam berikan proteksi keamanan dan perjalanan penumpang," katanya.

Bisnis perjalanan pertama di Indonesia yang berikan klaim instan dengan kenyamanan dan keamanan melalui proses yang tidak rumit.

"Tiket Super Shield berikan manfaat asuransi seperti keterlambatan penerbangan, pembatalan dan penundaan perjalanan oleh penumpang," tuturnya.

Selain itu juga ada asuransi untuk bagasi yang terlambat, hilang atau rusak. Dengan klaim instan penumpang akan mendapat kompensasi atas keterlambatan penerbangan dalam waktu singkat bahkan sebelum penumpang memasuki bandara.

Penumpang akan diberi kabar mengenai info penerbangan yang dipilih menggunakan email atau SMS untuk dikonfirmasi sehingga kompensasi dapat diklaim dengan cepat.

"Premi Super Shield Rp 25 ribu untuk one way trip dan Rp 55 ribu untuk two way trip. Super Shield dijual terpisah dari harga tiket perjalanan, sehingga penumpang bisa memutuskan untuk membeli produk asuransi tersebut atau tidak," jelasnya.

Bagi yang berminat, bisa dibeli di sistem, baik agen maupun di Web Citilink. Tinggal klik tanda setuju untuk asuransi saja, maka sudah langsung terbayar preminya.

"Kalau lupa, bisa menambah di Call Centre atau di loket customer service di bandara. Call centre di 0804 1 080808," ujarnya.(*)