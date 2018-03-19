Ini Calon Anggota KPU Lolos Seleksi Administrasi di 7 Kabupaten se-Sulsel
Pengamat Politik Unismuh Makassar ini menambahkan, tes CAT dilaksanakan Senin 26 Maret 2018 nanti.
Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Azis Alimuddin
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota mengumumkan hasil penelitian administrasi calon anggota KPU daerah periode 2018-2023, Senin (19/3/2018).
Hasilnya, sebanyak 40 calon anggota KPU Kabupaten Gowa, Bulukumba, Bone, dan Pangkep dinyatakan lolos administrasi, 22 KPU Soppeng, 32 KPU Barru, dan 31 KPU Maros.
"Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi agar hadir satu jam sebelum pelaksanaan ujian CAT (Computer Assisted Tes) dimulai, serta menunjukkan kartu identitas diri (KTP) yang asli kepada petugas saat pelaksanaan ujuan," kata Juru Bicara Timsel KPU Kabupaten/kota Luhur Andi Prianto melalui pesan Whatsapp, Senin (19/3/2018).
Pengamat Politik Unismuh Makassar ini menambahkan, tes CAT dilaksanakan Senin 26 Maret 2018 nanti. Hanya saja, dia belum bisa memastikan lokasi CAT digelar dimana.
"Tempatnya diumumkan kemudian. Kita juga menerima tanggapan dari masyarakat berbasis bukti yang dikirim langsung ke Kantor KPU Sulsel. Warga bisa juga mengirim tanggapan melalui email timsel.kabkota.sulsel@gmail.com setiap hari," ujarnya.
Berikut Nama-nama Calon KPU Daerah yang lolos administrasi.
BALON KPU GOWA
1 ACHMAD SHABIR - JURNALIS
2 ALI POLPOKE - PANWASCAM
3 ANDI SHERLY NURUL KUSUMA - DOSEN
4 ARIF BUDIMAN - KOMISIONER KPU GOWA
5 BAHARUDDIN SAHIR - PENSIUNAN PT. PLN
6 FITRA SYAHDANUL - WIRASWASTA
7 HAMZAH - WIRASWASTA
8 INDAR JAYA RAUF - WIRASWASTA
9 JUANTO - WIRASWASTA
10 M KHUZAIFAH. BM - MANTAN KOMISIONER KPU GOWA
11 M YUSRAN FAJAR - KONSULTAN HUKUM
12 MUH. FAJAR KARNAH - PPK
13 MUHAMMAD ADRI - PPK
14 MUHAMMAD ARFAH - DOSEN
15 MUHAMMAD ARIF - STAF DESA
16 MUHAMMADONG - PANWASCAM
17 MUHAMMMAD BASIR - DOSEN
18 MUHTAR MUIS - KOMISIONER KPU GOWA
19 MUNAWIR - WIRASWASTA
20 NASLIAH - GURU
21 NURSALAM - PANWASCAM
23 NUZUL FITRI - KOMISIONER KPU GOWA
24 SAHABUDDIN - DOSEN
25 SAINAL ABIDIN - PPK
26 SAKRI - GURU
27 SAMSUAR - WIRASWASTA
28 ST. FATIHAH - ADVOKAT
29 SUCI MEGAWATI - DOSEN
30 SUDIRMAN - DOSEN
31 SUKMAN YUNUS - KOMISIONER KPU GOWA
32 SUMARLIN RENGKO HR - DOSEN
33 SYAFRI - GURU
34 SYAMSUL BACHRI - SWASTA
35 SYAMSUL BACHRI - DOSEN
36 TASRIF - PANWAS KAB GOWA
37 WAHYUDIN - DOSEN
38 WASILAH - PNS
39 YUSRAN - SWASTA
40 ZAENAL ALAM - SWASTA
BALON KPU BONE
1 A. ASDAR - PIMPINAN REDAKTUR
2 A. ILHAM SAMANLANGI - DOSEN
3 A. MAPPANINSONG - GURU
4 A. MUH ADHAN - PNS
5 A. SULAEMAN RAFI - PNS
6 ABD MALIK - DOSEN
7 ABDUL RAHIM - WIRASWASTA
8 AKBAR SYAM - DOSEN
9 AKRAMUDDIN - PANWASCAM
10 ALTING - PNS
11 AMBO RAPPE - WIRASWASTA
12 ANDI BONEWATI - DOSEN
13 ANDI KAMARUDDIN - WIRASWASTA
14 ANDI MUJAHIDAH ARNAH - DOSEN
15 ANDI SARTIKAWATI - WIRASWASTA
16 ANITA HM ARSYAD - SWASTA
17 ARMAN - WIRASWASTA
18 AZIZAH AZIS - PNS
19 BURHANUDDIN - WIRASWASTA
20 GUNAWAN - DOSEN
21 HARMITA - FASILITATOR
22 HARYANI - SWASTA
23 HERNI NAWIR - PKH
24 HENRI SUSANTO - WIRASWASTA
25 IRVAN - GURU
26 IZHARUL HAQ - KOMISIONER KPU BONE
27 JUMARNI - WIRASWASTA
28 KAMRIDAH - DOSEN
29 KASMIANAH - WIRASWASTA
30 LUKMAN - DOSEN
31 MAMING GENDA - DOSEN
32 MUH YUSUF - DOSEN
33 NASARUDDIN - WARTAWAN
34 RUDI - WIRASWASTA
35 RUDI HARTONO - WIRASWASTA
36 SAKARIA - DOSEN
37 SAKTIANI SUSANTI MACHMUD - WIRASWASTA
38 SUPRIADI - WIRASWASTA
39 YUNI DAMAYANTI - DOSEN
40 ZAINAL - DOSEN
BALON KPU BULUKUMBA
1 ANDI ISMAILA - WIRASWASTA
2 AHMAD KOMISIONER - KIPP
3 ALIMUDDIN MUSBAR - WIRASWASTA
4 AMAR MA'RUF MUSTARI - DOSEN
5 AMBAR RUSNITA - KOMISIONER KPU BULUKUMBA
6 ANDI SULFIAN AGUS - WIRASWASTA
7 ARMANTO - KARYAWAN
8 ASBAR - WIRASWASTA
9 ASNAWI RIZAL - PENDAMPING DESA
10 AWALUDDIN - KOMISIONER KPU BULUKUMBA
11 DAHLAN - DOSEN
12 FARMAN - PANWASCAM
13 H. SUDARMAN - PNS
14 HARUM - PANWASCAM
15 HARYANTO - PENGGIAT SOSIAL
KABUPATEN BULUKUMBA
16 HASANUDDIN SALASA - KOMISIONER KPU BULUKUMBA
17 HERMAN - PANWASCAM
18 HERMAN AZAN - WIRASWASTA
19 IDIL AKBAR - KOMISIONER KIPP
20 IRFAN - WIRASWASTA
21 IRWAN ALI - PNS
22 KAHARUDDIN - GURU
23 KAIMUDDIN - GURU
24 MAPPILAWA - ANGGOTA PPK
25 MUH. ABROR BAHARI - DA'I
26 MUH. IQBAL QADAPI - STAF SEKRETARIAT KPU
27 MUHAMMAD AMIN - FASILITATOR
28 MUHAMMAD ISRA M - WIRASWASTA
29 MUHAMMAD NASIR - PENDAMPING DESA
30 MURSAL RIFAI - WIRASWASTA
31 MUZAKKIR - STAF DESA
32 RACHMAWATI - KOMISIONER KPU BULUKUMBA
33 SATNAWATI - KARYAWATI
34 SUDIRMAN - WIRASWASTA
35 SUFRIADI KARYAWAN - SWASTA
36 SUHARTINI AZIZ- DOSEN
37 SUPARMAN - WIRASWASTA
38 SYAMSUL - WARTAWAN
39 WAHYUNI - STAF STKIP
40 WAWAN KURNIAWAN - WIRASWASTA
BALON KPU SOPPENG
1 ABDUL RASYID - KOMISIONER KPU
2 ANDI AZWAR FAISAL - KARYAWAN
3 ANDI RAEHANA - DOSEN
4 ANDI SRI WULANDANI - PENELITI
5 ASKAR - WIRASWASTA
6 ASNIATI - PENGGIAT SOSIAL
7 ASPIKAL - DOSEN
8 ASRIADI - WARTAWAN
9 ENDRA IRAWATI - HONORER
10 ERNIWATY NINSI - PPK
11 HELMI HALIM - WIRASWASTA
12 HERMAN - DOSEN
13 IRWAN USMAN - WIRASWASTA
14 MUH. HASBI - WIRASWASTA
15 MUH. TARIQULLAH - PENGGIAT SOSIAL
16 MUHAMMAD HASBI - KOMISIONER KPU
17 MUHAMMAD SYARIF - WIRASWASTA
18 MUSAKKIR - WIRASWASTA
19 NURHASIRAH - WIRASWASTA
20 NUSERI - WIRASWASTA
21 SAENAB - PNS
22 SUHARDI. S - WIRASWASTA
BALON KPU BARRU
1 ABDUL SYAFAH. B - WIRASWASTA
2 AKHIRUDDIN ASAF - HONORER
3 ARHAM LATIF - HONORER
4 ASDAR IDRUS - HONORER
5 ASRUL - WIRASWASTA
6 ASWAN - HONORER
7 BUSMAN A. GANI - WIRASWASTA
8 DARWIS - WIRASWASTA
9 FAHARUDDIN - WIRASWASTA
10 H. MUHAMMAD AKIL - DOSEN
11 HAMMA - IMAM MASJID
12 HASVETI - STAF ADVOKAT
13 IQBAL WAHID - WIRASWASTA
14 LILIS SURYANI - KOMISIONER KPU
15 MASDAR - GURU
16 MUH SYAKIR - WIRASWASTA
17 MUHAMMAD ADIL - WIRASWASTA
18 MUHAMMAD ARBI - PENGGIAT SOSIAL
19 MUHAMMAD FADLI - PENGGIAT SOSIAL
20 MUHAMMAD NATSIR AZIKIN -KOMISIONER KPU
21 MUHAMMAD NUR ABDUH - HONORER
22 MUHAMMAD RIDWAN - WIRASWASTA
23 MUSTADIR - WIRASWASTA
24 RISKA ASRI - IRT
25 RUSDI - ADVOKAT
26 SAFRUDDIN - KARYAWAN PDAM
27 SATRIA R - WIRASWASTA
28 SUKARDIYONO - WIRASWASTA
29 SYAMSU ALAM - PNS
30 SYAMSU MARLIN - WIRASWASTA
31 SYARIFUDDIN HAJI UKKAS - KOMISIONER KPU
32 ZULFAKAR - TENAGA AHLI DPRD
BALON KPU PANGKEP
1 A. BANGSAWAN - WIRASWASTA
2 ABBAS - DOSEN
3 ABD KADIR - WIRASWASTA
4 ADE CAHYADI - WARTAWAN
5 AHMAD - PENGGIAT SOSIAL
6 AKHIRUDDIN - PPK
7 ALAM NUR - ADVOKAT
8 AMALIAH NOER SYAWALINA MOCHTAR - WIRASWASTA
9 AMINAH - KOMISIONER KPU
10 ANDI ARMANSYAH - KARYAWAN
11 ANDI QURATUL UYUN - GURU
12 ANDI SRI DEFRIYANA PURWASARI - PPK
13 ANDI SUKMAWATI MS - KARYAWAN
14 ANITA SARI - DOSEN
15 ANSYAR FAIZAL - HONORER
16 BAHAR NASIR -=PPK
17 BAU NURFAIDAH AMAL - APOTEKER
18 BURHAN A - KOMISIONER KPU
19 HAERUL. L - STAF KPU
20 ICHLAS - WIRASWASTA
21 ISKANDAR - WIRASWASTA
22 ISMAYANTI SAID - WIRASWASTA
23 MA'MUL GAZALI - PHOTOGRAFER
24 MAS'ADIAH ASAF - WIRASWASTA
25 MUHAMMAD DEDY MISWAR - DOSEN
26 MUHAMMAD HATTA - WIRASWASTA
27 MUHAMMAD IDRUS TAKING - KARYAWAN SWASTA
28 MUHAMMAD TAUFIK - WIRASWASTA
29 NUR ENDANG - GURU
30 NURAENI MILE - IRT
31 NURAIDAH - PENYULUH AGAMA ISLAM
32 RAHMAT - PNS
33 RAHMAT MULIA - GURU
34 RISNA SRINAWATI - GURU
35 ROHANI - PENGGIAT SOSIAL
36 RUKMAWATY MUTA'AL - DOSEN
37 SAHARUDDIN HAFID - WIRASWASTA
38 SAIFUL MUJIB - JURNALIS
39 SYAWALUDDIN - WIRASWASTA
40 WARDA - PPK
BALON KPU MAROS
1 A. ANSAR KADDAS - KARYAWAN
2 ABDUL RAUF ABDULLAH - PEGAWAI SWASTA
3 AHMAD ILHAM - PANWASCAM
4 ALI RUSDY - PNS
5 H. ABD. HAMID - HONORER
6 HAMKA MAHMUD - DA'I
7 HARUNA YUSUF - PNS
8 HIDAYAT DOE - STAF UNHAS
9 IRWAN - DOSEN
10 JUMRIYANTI TAJUDDIN - PANWASCAM
11 LUKMAN SYAH - WIRASWASTA
12 MACHYUDDIN - WIRASWASTA
13 MEILANY - AKTIVIS
14 MUH. HUSNI - WIRASWASTA
15 MUH. KASIM - PNS
16 MUHAMMAD KAHAR ARIFIN - WIRASWASTA
17 MUHAMMAD SAING - WIRASWASTA
18 MUJADDID - TENAGA AHLI DPR RI
19 MULYADI - GURU
20 RAIS - WIRASWASTA
21 S. ANDI HIDAYAT ASSAGAF - PNS
22 SAHARUDDIN - WIRASWASTA
23 SAMSU RIZAL - KOMISIONER KPU MAROS
24 SATRYAWAN - KARYAWAN
25 SRI MARLINA - GURU
26 SYAHARUDDIN KOMISIONER - KPU MAROS
27 UMAR - PNS
28 WAHBAH - PNS
29 YUDHI ABDI WIBOWO - SWASTA
30 YULIATY - WIRASWASTA
31 ZAENAL ABDI - PNS
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