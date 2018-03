HWPL Korea Selatan Ajak FAH UINAM Deklarasi Perdamaian

LSM perdamaian Heavenly Culture World Peace Restoration of Light (HWPL) Korea Selatan, menggandeng Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) dalam deklarasi perdamaian dunia di Lecture Theatre Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, Senin (19/3/2018).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - LSM perdamaian Heavenly Culture World Peace Restoration of Light (HWPL) Korea Selatan, menggandeng Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) dalam deklarasi perdamaian dunia di Lecture Theatre Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, Senin (19/3/2018).

Deklarasi tersebut dilaksanakan oleh Center for Capacity and Peacebuilding of FAH, yang dihadiri lebih dari 100 partisipan yang terdiri atas tokoh dan pemuka- pemuka agama, para dosen dan staf serta para mahasiswa perwakilan dari fakultas.

Tampil sebagai pembicara dalam kegiatan tersebut Yonggris mewakili Walubi, Prof Dr Tahir Kasnawi (Tokoh masyarakat dan akademisi), Prof Ghalib (Sekretaris MUI Sulawesi Selatan), Prof Dr Rahim Yunus (Ketua FKUB dan Ketua MUI Sulsel).

H Putra (Wakil dari Hindu), Dr Abdullah MA (Muballigh/dosen), Dr Nurhidayat (Peace educator), serta Umar Tamrin, Ph D (Ketua Center for Peacebuilding). Sementara Dr Barsihannor Dekan FAH bertindak sebagai moderator.

Adapun tujuan kegiatan untuk menyemai pesan-pesan perdamaian kepada masyarakat serta menyerukan penghentian perang di semua negara.

Prof Rahim Yunus selaku ketua FKUB menyambut baik kegiatan tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada FAH bekerja sama dengan HWPL Korea Selatan yang telah menginisiasi kegiatan tersebut.

"Kita berharap kegiatan ini berkelanjutan di masa-masa mendatang dalam skala yang lebih besar lagi," kata Dekan FAH Barsihannor.(*)