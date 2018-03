Chef Harada Meninggal, Begini Jeritan Hati Putrinya

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar duka datang dari Hiromitsu Harada atau yang lebih dikenal Chef Harada.

Chef Harada menghembuskan nafas terakhirnya pada senin (19/3/2018) pukul 02.15 WIB.

Kabar ini diketahui dari akun Instagram putrinya, Ayumi Harada.

Ia mengunggah fotonya bersama sang ayah, dengan menuliskan keterangan kalau papanya adalah seorang yang hebat.

Ayumi juga mengatakan kalau tidak akan ada yang bisa menggantikan posisi ayahnya.

"Dear Papa, Ayumi melihat perjuangan papa dari awal. Semakin Hari Ayumi melihat kemajuan dan semangat Papa, Semakin Ayumi Cinta kepada papa.Papa bener benrer Hebat." tulis Ayumi dikutip dari laman Instagramnya.

"Tiada yang akan bisa ganti posisi mu di hati ku pa. papa adalah super hero ku. Always. Always. Rest in Peace Papa," tambahnya.

Banyak netizen turut berempati dan memberikan doa untuk mendiang ayahnya.

meonkcute "Innalillahi wa inna illaihi rojiun ... semoga almarhum husnul khotimah .. Amin ..."

inosekiyo "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Turut berduka cita untuk Ayumi dan keluarga, yg kuat dan tabah ya, kita semua sayang chef Harada, mungkin ini yg terbaik untuk beliau. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan"

ranie_16 "Innalillahi wa innaillaihi rojiun.. Turut berduka cita.. semoga amal ibadah chef Harada diterima Allah SWT "

shifahsee "Innalillahi wa innailaihi rojiun.."

kristianusriberu "Rest in Peace"