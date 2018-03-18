VIDEO: Detik-detik Rossa Ajak Gubernur Sulsel Nyanyi Bareng
Rossa hadir menghibur keluarga besar Bank Sulselbar dalam rangka HUT ke-57.
Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo nyanyi bareng Diva Indonesia, Rossa, di Pantai Akkarena Makassar, Sabtu (17/3/2018).
Rossa hadir menghibur keluarga besar Bank Sulselbar dalam rangka HUT ke-57.
Di sela konsernya, Rossa mengajak Syahrul Yasin Limpo bernyanyi di atas stage.
Baca: Dicari Syahrini di CPI, Gubernur Sulsel Malah Bareng Rossa di Pantai Akkarena
"Dari seluruh gubernur di Indonesia, Pak Gub Sulsel paling jago menyanyi. Saya pernah duet di depan Presiden RI," kata Ocha, sapaan Rossa.(*)
Baca Juga
-
VIDEO: Lihat Aksi Gubernur Sulsel Goyang Maumere di Pantai Akkarena
-
VIDEO: Gubernur Sulsel Bagai Penyair di HUT Sulsel ke-57, Begini Aksinya
-
Tujuh Terpidana Korupsi Dana BPD Sulselbar Rp 41 M Masih Berkeliaran
-
VIDEO: SYL Resmikan Rumah Kayu di Gowa, Ada Koleksi Keris Raksasa Loh
-
Buron 8 Tahun, Mantan Pimpinan BPD Sulbar Dibekuk di Makassar, Ini Kesalahannya
Penulis: Muhammad Fadly Ali
Editor: Mahyuddin
Video Pilihan: Wakil Ketua PPP Jombang Ditemukan Tewas Tak Berbusana Usai Bersama Waria, Ini Kata Sang Istri