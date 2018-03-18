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VIDEO: Detik-detik Rossa Ajak Gubernur Sulsel Nyanyi Bareng

Rossa hadir menghibur keluarga besar Bank Sulselbar dalam rangka HUT ke-57.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo nyanyi bareng Diva Indonesia, Rossa, di Pantai Akkarena Makassar, Sabtu (17/3/2018).

Rossa hadir menghibur keluarga besar Bank Sulselbar dalam rangka HUT ke-57.

Di sela konsernya, Rossa mengajak Syahrul Yasin Limpo bernyanyi di atas stage.

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"Dari seluruh gubernur di Indonesia, Pak Gub Sulsel paling jago menyanyi. Saya pernah duet di depan Presiden RI," kata Ocha, sapaan Rossa.(*)

Tags
BPD Sulselbar
Rossa
Syahrul Yasin Limpo
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Penulis: Muhammad Fadly Ali
Editor: Mahyuddin
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