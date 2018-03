Tak Terekspose! 10 Foto Cantik Putri Sri Mulyani Menteri Keuangan, No 7 Buat Takjub. Sama Cerdas Ibu

TRIBUN-TIMUR.COM - Jika ada vote memilih sosok menteri wanita paling diidolakan selain Menteri Susi Pudjiastuti, maka Sri Mulyani akan keluar sebagai pemenang.

Dirinya sudah menjadi menteri di dua presiden yakni SBY dan Jokowi.

Prestasinya di bidangnya tak diragukan lagi.

Meski demikan, dirinya belum puas hingga terus memperkaya diri dan berakhir dengan memperoleh sejumlah prestasi internasional.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani (KOMPAS.COM)

Salah satunya yang didapatkan baru-baru ini.

Sri Mulyani menerima penghargaan sebagai Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) dalam ajang World Goverment Summit di Dubai, Uni Emirat Arab.

Penghargaan Menteri Terbaik ini merupakan penghargaan global yang diberikan kepada satu orang menteri dari semua negara di dunia setiap tahunnya dan mulai diberikan pada tahun 2016.

Proses seleksi dan penentuan pemenangnya dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young.

Dalam kesempatan tersebut, penghargaan diserahkan langsung pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, penghargaan tersebut dia dedikasikan kepada pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo dan 257 juta rakyat Indonesia serta 78.164 jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras untuk mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menyejahterakan rakyat secara merata dan berkeadilan.