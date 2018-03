Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

Libur Akhir Pekan, Amiroh Alifiani Pilih Makan di Kafe Bareng Keluarga

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Masih bingung mau ngapain di akhir pekan guys?

Tenang, siswi SMA Islam Al Azhar 12 Makassar, Amiroh Alifiani punya tips khusus lho.

Siapa tahu bisa menjadi acuan buat kamu untuk melakukan hal yang sama.

Meski hujan saat ini mengguyur Makassar dan sekitarnya bukan berarti berdiam diri di rumah kan?

"Bagi saya akhir pekan itu harus dimanfaatkan untuk dekat dengan keluarga tercinta," katanya pada tribun-timur.com, Sabtu (17/3/2018).

Baca: Akhir Pekan, Selebgram Makassar Ini Pilih Wisata Kebun

Menurut perempuan 17 tahun ini, akhir pekan merupakan waktu untuk keluarga. Bukan untuk hang out dengan teman-teman.

"Buat saya family day itu penting sekali karena family is all that matters," jawabnya.

Akhir pekan kali ini pemilik akun instagram @amirohalifiani ini bakal makan di kafe lho.

"Recana mau makan siang di kafe sih, kalau misalnya batal bukan berarti tidak ngapa-ngapain yah paling opsi kedua kita bakal nonton bareng di rumah sambil karoke gitu," lanjutnya.

Nah, guys waktu libur tidak selamanya kita habiskan untuk tidur dan mainin ponsel yah, yuk lakukan hal seru dengan keluarga tercinta.(*)