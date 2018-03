Sudah Inden? Daihatsu Sirion Mulai Didistribusikan Akhir Bulan Ini

Tampak depan All New Sirion dengan warna baru 'Lava Red', tampil dengan desain yang stylish

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejak diluncurkan 13 Februari lalu, Daihatsu Sirion generasi ketiga sudah diserbu pemesan.

Berdasarkan rilis yang diterima tribun-timur.com, Jumat (16/32018), saat ini total Surat Pesanan Kendaraan (SPK) mencapai lebih 150 unit per akhir Februari.

Pada saat perkenalan perdananya, Direktur Pemasaran Astra Daihatsu Motors (ADM), Amelia Tjandra menuturkan, target yang dipatok untuk All New Sirion mencapai 200-an unit per bulan.

Angka ini sesuai dengan kuota impor dari Daihatsu Malaysia. "Pengirimannya akan dilakukan akhir Maret ini. DImana baru datang produknya gelombang pertama pada akhir Februari lalu. Saat ini indennya sekitar satu bulanan,” ujar Amelia.

Dikatakan, pengiriman pada akhir Maret ini memang belum penuh karena unitnya digunakan untuk display dan keperluan lainnya.

"Jadi baru bisa dikirimkan kepada konsumen 50 unit sampai 60 unit, jadi masih masih inden,” ujarnya.

Astra Daihatsu Motor (ADM) meluncurkan generasi baru mobil kota Sirion dengan harga Rp 182,5 juta untuk manual dan Rp 193,5 juta buat otomatis. Banderol itu naik jauh dari model lama yang dilego Rp Rp 167,5 juta – Rp 187 juta. "Harga itu untuk OTR Jakarta," katanya.(*)