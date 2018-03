Januari-Februari 2018, Avanza-Calya Pimpin Pasar MPV

Sales Toyota, Citra berpose di dekat mobil New Calya yang di display di Toyota Centre Mall Ratu indah, Makassar, Selasa (12/9).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Toyota Grand New Avanza dan All New Calya mempertahankan prestasi sebagai pemimpin pasar di segmen masing-masing di area wilayah Kalla Toyota Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Grand New Avanza memimpin segmen MPV Low dengan raihan market share sebesar 33,1% dari Januari sampai Februari 2018.

Sejalan dengan Avanza, Toyota All New Calya juga masih memimpin pasar untuk segmen Low MPV, dengan capaian market share sebesar 46,6% sepanjang 2018.

Pencapaian ini dipicu dengan naiknya market otomotif sebesar 10,2% dari periode yang sama di tahun sebelumnya.

Khusus untuk penjualan Toyota secara keseluruhan juga terjadi pertumbuhan sebesar 1,4% pada periode yang sama di tahun sebelumnya dan masih menjadi Market Leader dengan capaian market share sejauh 29,8% sepanjang 2018.

Fenomena ini menunjukkan masih tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap segmen MPV Toyota ditengah kompetisi yang semakin meningkat.

“Kami berterima kasih kepada seluruh pelanggan atas pencapaian ini. Mempertahankan prestasi sebagai market leader tidak lepas dari respon positif dari masyarakat atas semua kemudahan yang ditawarkan oleh Kalla Toyota,” ujar Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin.

Di kelas SUV Medium, Toyota Rush berhasil mengalami kenaikan penjualan sebesar 67% pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

Kenaikan ini dipicu dengan kehadiran All New Rush yang resmi launching di wilayah Kalla Toyota pada Januari 2018 lalu. Dengan peningkatan tersebut, Toyota Rush menjadi pemimpin pasar segmen SUV medium dengan market share sebesar 38,4%.(*)