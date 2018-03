Jangan Lewatkan Big Match 8 Besar Liga Champions, Ini Jadwalnya

TRIBUN-TIMUR.COM, - Undian perempat final Liga Champions telah selesai digelar di Nyon, Swiss, Jumat (16/3/2018).

Hasil undiannya pun cukup menarik. Sebagai juara bertahan, Real Madrid akan menantang Juventus.

Madrid seperti berjodoh dengan Juve. Kedua sempat bertemu pada final Liga Champions 2016-2017.

Madrid berhasil mengangkat trofi si Kuping Lebar setelah meraih kemenangan 4-1. Madrid pun menjadi satu-satunya tim yang berhasil meraih gelar Liga Champions dua kali beruntun.

Selain partai Madrid Vs Juve, yang tak kalah seru adalah pertemuan sesama tim Inggris, Manchester City Vs Liverpool.

Seperti yang diketahui, City sedang dalam performa bagus di Premier League. Pasukan Josep Guardiola tersebut di ambang juara setelah memuncaki klasemen hingga pekan ke-30.

Adapun Liverpool masih terjebak di peringkat keempat. Dua laga sengit ini tidak boleh Anda lewatkan.

Berikut jadwal pertandingan perempat final seperti BolaSport rangkum dari situs resmi UEFA.

Leg Pertama

3 April: Sevilla Vs Bayern, Juventus Vs Real Madrid

4 April: Barcelona Vs Roma, Liverpool Vs Manchester City

Leg Kedua

10 April: Roma Vs Barcelona, Manchester City Vs Liverpool

11 April: Bayern Vs Sevilla, Real Madrid Vs Juventus