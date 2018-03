Nikel Masih Jadi Komoditi Ekspor Andalan Sulsel, Dikirim ke Negara-negara Ini

Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan merilis perkembangan ekspor dan impor Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Februari 2018, di kantor BPS Sulsel, Jl H Bau, Makassar, Kamis (15/3/2018).

Kabid Distribusi BPS Sulsel Akmal mengatakan, ada lima komoditas utama yang diekspor pada Januari 2018.

Yaitu nikel; biji-bijian berminyak dan tanaman obat; garam, belerang, dan kapur; ikan, udang dan hewan air tidak belakang lainnya; serta lak, getah, dan damar.

"Distribusi presentase masing-masing sebesar 74,23 persen, 7,02 persen, 3,2e persen, 2,96 persen, dan 2,74 persen," jelas Akmal.

Seperti biasanya, nikel menjadi penyumbang ekspor terbesar Sulsel dengan nilai sebesar US$ 67,24.

Bila dibandingkan dengan Januari lalu, komoditas nikel meningkat 50,65 persen.

Pada bulan Februari ini, ekspor Sulsel sebagian besar ditujukan ke negara-negara di Asia seperti Jepang, Tiongkok, Vietnam, dan Korea Selatan.

"Empat negara penerima terbesar ekspor dari Sulsel yakni Jepang dengan nilai US$ 69,11 juta, lalu Tiongkok sebesar US$ 10,49 juta, serta Vietnam dan Korea Selatan dengan masing-masing menyumbang sebesar US$ 2,96 juta dan US$ 1,80 juta," ungkap Akmal. (*)