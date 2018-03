Hacker Surabaya Berhasil Retas Sistem Elektronik di Los Angeles, Departemen Kehakiman AS Marah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Ulah tiga hacker (peretas situs) asal Surabaya ternyata tak main-main.

Mereka yang masih berstatus mahasiswa jurusan teknologi informasi tersebut merusak sistem elektronik Pemerintah Kota Los Angeles (LA) Amerika Serikat.

Tak pelak ulah tersebut membuat gusar Departement of Justice (Departemen Kehakiman) Amerika Serikat.

Melalui Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat, Departemen Kehakiman berkoordinasi dengan Polri untuk menangkap para hacker tersebut.

"Untuk situs pemerintahan Amerika Serikat (AS) yang terdeteksi baru satu, yaitu The City of Los Angeles.

Yang disasar sistem elektronik ya, bukan situs yang mereka retas," ujar Kasubdit Cyber Crime Ditkrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Roberto Pasaribu di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (14/3).

Menanggapi permintaan penegak hukum di Amerika Serikat (AS), Polda Metro Jaya kemudian menangkap tiga mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya yaitu AN (21), ATP (21), dan KRS (21).

Mereka meretas sekira 3.000 sistem elektronik dan situs internet di 44 negara.

"Semua (aparat penegak hukum di AS) sudah pada resah.

Jadi, mereka melaporkan semua ke Internet Crime Complaint Center di bawah Departemen of Justice Amerka Serikat," ujar AKBP Roberto Pasaribu.