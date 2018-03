Wow, Harga Satu Turbin PLTB Jeneponto Setara dengan Pembangunan 247 Sekolah Dasar Baru

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Proyek pembangunan PLTB Tolo 1 terus digenjot pengerjaannya.

Proyek itu ditergatkan rampung dan mulai beroperasi tahun 2019.

Saat ini, progres pengerjaan proyek memasuki tahap penyelesaian 20 pondasi tiang turbin.

"Secara konstruksi 17 pondasinya sudah siap, sisa tiga ini yang masih dalam proses penyelesaian, jadi akhir maret ini sudah bisa dimulai pemasangan tiang turbinnya," kata Penjabat Bupati Jeneponto, Asmanto Baso Lewa, Rabu (14/03/2018) siang.

Asmanto mengunjungi lokasi pembangunan turbin PLTB Tolo 1 di Kampung Pammessorang, Desa Maccini Baji, Kecamatan Turatea, Jeneponto.

Dia berbincang dengan pihak TP Energi Bayu Jeneponto selaku kontraktor proyek tersebut.

Dalam perbincangan itu, Asmanto menanyakan anggaran yang dihabiskan untuk pembangunan 20 turbin.

"Kalau boleh tahu ini anggaran pembangunannya ini berapa pak ya," kata Asmanto ke pihak PT Energi Bayu Jeneponto.

Pihak PT Energi Bayu Jeneponto, Soni, memberikan jawaban, "Kalau total pembangunan 20 turbin ini ada sekitar 160 juta US dollar, jadi sekitar 18 juta US dollar per unitnya."