Umrah Pakai Jasa First Travel, Vicky Shu Ungkap 5 Fakta Mengejutkan, No 4 Soal Perjanjian

TRIBUN-TIMUR.COM - Sidang kasus First Travel digelar di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu (14/3/2018).

Sejumlah saksi dihadirkan. Salah satunya artis Vicky Veranita Yudhasoka alias Vicky Shu.

Dalam sidang, Vicky mengaku diminta oleh Direktur First Travel Anniesa Hasibuan untuk membantu dalam publikasi di media sosial terkait aktivitas First Travel.

Vicky Shu (kiri) hadir sebagai saksi persidangan kasus dugaan penipuan dan penggelapan oleh agen perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Rabu (14/3/2018). Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum ini dengan terdakwa yaitu Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur First Travel Anniesa Hasibuan, dan Direktur Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan.(KRISTIANTO PURNOMO) ()

Terdakwa dalam kasus itu, yakni Direktur Utama First Travel Andika Surachman, Direktur First Travel Anniesa Hasibuan dan Komisaris Utama Kepala Divisi Keuangan First Travel Siti Nuraidah Hasibuan alias Kiki.

Baca: Ini 6 Prediksi Gila Stephen Hawking Semasa Hidup, No 5 Sosok yang Gantikan Manusia Kuasai Bumi

Baca: Chelsea vs Barcelona, Begini Prediksi Skor Jaksa Kejari Wajo Ini

Berikut 5 fakta terungkap dari kesaksian Vicky:

1. Diajak umrah oleh Aniesa

Awalnya, hakim bertanya kepada Vicky, kapan ia melakukan umrah untuk kedua kalinya bersama First Travel.

"Bulan Maret 2017, sekitar tanggal tiga saya tiba di Tanah Suci," ujar Vicky.