Prodi Komunikasi Unifa Gelar Seminar Entrepreneur

MAKASAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Program Studi Ilmu Komunikasi Unifa Makassar akan menggelar Seminar Nasional Komunikasi bertema "To Be the Entrepreneur Generation in Creative Comunication Industry" di Ballroom Gedung Unifa Makassar, Kamis (15/3/2018).

Seminar tersebut diharapkan memberi motivasi kepada generasi muda khususnya mahasiwa agar mampu menjadi kalangan profesional di bidang apa saja yang kreatif dan inovatif dalam menghadapi persaingan ekonomi di era digital saat ini.

balroom unifa ()

Peserta yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan tersebut tidak dikenakan biaya dan terbuka untuk umum. Mahasiswa dari kampus lain dibolehkan mengikuti seminar tersebut.

Peserta yang telah mendaftar lebih dulu mendapatkan suvenir menarik bagi 250 pendaftar pertama dan akan mendapatkan sertifikat dan snack yang disediakan panitia.

Tiga narasumber di seminar ini yaitu Founder dan CEO Cratoon Channel, Andi Martin, Strategic Regional Head Gojek Sulawesi dan Kalimantan, Anandita Danaatmadja, dan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Rusma Yani Madjid. Seminar ini akan dipandu oleh dosen Unifa, Nur Alim Djalil.(mg1)