Jokowi Masih Berstatus “TBC” di ASEAN-Australia

TRIBUN-TIMUR.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull di Sydney, Australia, Jumat (16/3/2018).

Presiden ke-7 Indonesia ini dijadwalkan tiba di Sydney, Jumat pagi.

Usai bertemu Pm Malcolm Turnbull, Jokowi yang akan didampingi beberapa menteri terkait, Menhan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertananan, juga menggelar pertemuan terpisah dengan beberapa pemimpin ASEAN lainnya.

Keesokan harinya, Jokowi akan melanjutkan lawatan akhir pekannya di New Zealand, negara anggota persemakmuran Australia di timur pasifik.

Jokowi menjadi satu dari 10 pemimpin tertinggi negara Asia Tenggara yang menggelar pertemuan terpisah di sesi ASEAN-Australia Special Summit 2018.

Hingga Selasa (13/3/2018), dari rilis yang diterima wartawan Indonesia dari media officer Kantor Kementerian Perdana Menteri Australia, nama Jokowi tetap masuk dalam agenda resmi.

Hanya saja, pertemuan Malcom Turnbull dan Jokowi, masih berstatus “TBC”.

TBC adalah singkatan to be confirmed, sudah dikonfirmasi.

Selain TBC, dalam agenda pertemuan diplomatik ada juga istilah TBD, to be decided or to be determined (sudah diputuskan) untuk hadir.