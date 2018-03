Dunia Sains Berduka, Ahli Fisika Stephen Hawking Meninggal Dunia di Usia 76 Tahun

TRIBUN-TIMUR.COM - Berita duka kembali menyambangi dunia sains. Kali ini duka datang dari Stephen Hawking.

Fisikawan besar tersebut dikabarkan meninggal dunia. Hal ini dikonfirmasi keluarga Hawking.

"Kami sangat sedih karena ayah tercinta kami telah meninggal dunia hari ini," ungkap Lucy Robert dan Tim, anak-anak Hawking, dikutip dari Sky News, Rabu (14/3/2018).

Fisikawan yang terkenal semenjak kisah hidupnya diangkat dalam film The Theory of Everything ini meninggal pada usia 76 tahun.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Breaking News: Stephen Hawking Meninggal Dunia",

Bagaimana Stephen Hawking Hidup Lama dengan ALS?

8 Januari 2018, fisikawan Stephen Hawking genap berusia 76 tahun.

Ini menjadi sebuah keajaiban karena Hawking didiagnosis menderita penyakit neurologis amyotrophic lateral sclerosis (ALS) lebih dari 50 tahun lalu.