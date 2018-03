MIPG Jamu Delegasi AIMEP Dengan Futsal for Peace

hasrul/tribuntimur.com

Peserta Australia Indonesia Muslim Exchange Program (AIMEP) bermain futsal dengan puluhan anak muda lintas iman yang tergabung dalam Mahabbah Institute for Peace and Goodness (MIPG). Kegiatan bertajuk Futsal for Peace tersebut berlangsung di Lapangan Futsal Telkom, Jl AP Pettarani Makassar yang dimulai sejak pukul 07.00 wita, Selasa (13/3/2018).