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FOTO: Diskusi Bulanan IKA FISIP Unhas di Hotel D'Maleo
Ikatan Keluarga Alumni (IKA) FISIP Unhas Makassar menggelar diskusi bulanan seri II bertajuk "Gestur Politik Pilkada".
abdiwan/tribuntimur.com
IKA FISIP Unhas Makassar menggelar diskusi bulanan seri II bertajuk "Gestur Politik Pilkada" di Hotel D'Maleo, Jl Pelita Raya, Makassar, Sulsel, Selasa (13/3/2018).
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ikatan Keluarga Alumni (IKA) FISIP Unhas Makassar menggelar diskusi bulanan seri II bertajuk "Gestur Politik Pilkada".
Kegiatan itu dihelat di Hotel D'Maleo, Jl Pelita Raya, Makassar, Sulsel, Selasa (13/3/2018).
Baca: IKA Komisariat FISIP Unhas Diskusi Gestur Politik Pilkada, Ini Pematerinya
Terlihat menjadi pembicara utama yakni Dosen FIB Unhas Drs Alwy Rahman, Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Dr Sabri AR, Dosen FISIP Unhas Dr Das'ad Latief dan moderator Dr Hasbullah.
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Mahyuddin
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