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FOTO: Diskusi Bulanan IKA FISIP Unhas di Hotel D'Maleo

Ikatan Keluarga Alumni (IKA) FISIP Unhas Makassar menggelar diskusi bulanan seri II bertajuk "Gestur Politik Pilkada".

FOTO: Diskusi Bulanan IKA FISIP Unhas di Hotel D'Maleo
abdiwan/tribuntimur.com
IKA FISIP Unhas Makassar menggelar diskusi bulanan seri II bertajuk "Gestur Politik Pilkada" di Hotel D'Maleo, Jl Pelita Raya, Makassar, Sulsel, Selasa (13/3/2018). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ikatan Keluarga Alumni (IKA) FISIP Unhas Makassar menggelar diskusi bulanan seri II bertajuk "Gestur Politik Pilkada".

Kegiatan itu dihelat di Hotel D'Maleo, Jl Pelita Raya, Makassar, Sulsel, Selasa (13/3/2018).

Baca: IKA Komisariat FISIP Unhas Diskusi Gestur Politik Pilkada, Ini Pematerinya

Terlihat menjadi pembicara utama yakni Dosen FIB Unhas Drs Alwy Rahman, Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Dr Sabri AR, Dosen FISIP Unhas Dr Das'ad Latief dan moderator Dr Hasbullah.

Tags
IKA Fisip Unhas
Dialog
Pemilu 2019
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Mahyuddin
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