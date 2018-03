Ada Menu Prasmanan di Swiss Belinn Panakukang, Segini Harganya

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Hotel Swiss Belinn Panakukang Makassar menghadirkan menu prasmanan setiap hari Senin hingga Jumat, pukul 11.00 wita hingga 19.00 wita.

General Manager Swiss Belinn Panakukang Erwin Triyuswanto mengatakan, menu prasmanan tersebut sudah ada sejak Januari 2018.

Melalui program yang diberi nama 'Mariku' Nganre' tersebut, pengunjung dapat makan siang atau malam di hotel dengan harga mulai Rp 10 ribu.

"Anda dapat makan siang atau malam di sini, harganya tergantung yang kita makan, jika hanya nasi, telur dan sayur itu hanya Rp 10 ribuan," ujar Erwin, Selasa (13/3/2018).

"Datang langsung pilih makanan sesuai selerah, dan setelah makan tunjukkan ke kasir kami apa yang kita makan maka itu mi kita bayar," katanya menambahkan.

Program tersebut dihadirkan untuk menyasar pegawai kantoran dan masyarakat secara umum yang beraktivitas di sekitar hotel.

Pada program Mariki' Nganre tersebut tersedia aneka pilihan makanan seperti nasi putih, aneka sayur, daging, ayam, telur, tempe, tahu dan buah.

"Awalnya kita mau program all you can eat, tapi ini akan mahal sementara yang kita makan sedikit, sehingga perasmanan saja jadi yang dibayar ialah yang dimakan," tutur Erwin.(*)