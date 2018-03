Yamaha Mulai Buka Penjualan XMAX 250 via Online, Pesannya Disini!

SANOVRA JR

Suasana New Yamaha Premium Shop Riburane yang resmi dibuka di Jl Riburane, Makassar, Rabu (20/9). Pengoperasian New Yamaha Premium Shop ini, hadir langsung Owner PT Suracojayaabadi Motor, Eddy Harjono, dan juga Vice President, Anny Tezen. Beberapa unit motor matik pada kelas premium yang dipajang, seperti NMax 150 cc, XMax 250 cc, Aerox, New X-Ride hingga motor matik 530 cc, TMax.