Usai Deddy Corbuzier, Giliran Mantan Istrinya Ungkap Kelakuan Chika Jessica. Netizen: Gak Nyangka

TRIBUN-TIMUR.COM - Satu persatu fakta soal hubungan Deddy Corbuzier dengan Chika Jessica terungkap.

Deddy secara blak-blakan mengungkap alasan tidak menikahi Chika.

Hal tersebut ia tuliskan dalam poin 10 postingan di instagramnya.

"Kok GAK NIKAH OM..

I'm sorry to open this...

Tapi saya tidak bisa menikah dengan siapapun yang melarang IBU anak

saya tuk tidak bisa bertemu dengan anak nya lagi atau berhubungan baik

dengan Azka dan saya.

Biar bagaimanalun... Kalina masih ibu Azka.

Untuk hal ini silahkan di cek kebenaran nya dgn siapapun yg bersangkutan.

(This is clue why), tulis Deddy.

Poin 7 Klarifikasi Deddy (Instagram) ()

Baca: Disindir Soal Video Artis Alay, Deddy Corbuzier Beri 10 Klarifikasi Menohok. No 4 - 7 Soal Chika