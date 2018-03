BI Sulsel Gelontorkan Rp 1,08 M Beasiswa ke Tiga PTN di Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KP) Sulawesi Selatan ikut memberi andil dalam dunia pendidikan di Sulsel, utamanya Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.

Tahun ini, BI KP Sulsel menganggarkan dana sekitar Rp 1,08 miliar untuk mahasiswa berprestasi di tiga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Makassar.

Ketiganya yakni, Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Negeri Makassar (UNM), dan Universitas Islam Negeri (UIN) Gowa.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Bambang Kusmiarso di sela pembukaan pembekalan Generasi Muda Bank Indonesia (GenBi) penerima beasiswa BI di Hotel Ibiz Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Senin (12/3/2018) menuturkan, BI Sulsel memberi bantuan beasiswa kepada 120 mahasiswa strata satu (S1) dari tiga PTN di Makassar.

"Beasiswa ini merupakan tindak lanjut dari program sosial Bank Indonesia secara nasional dengan Komisi XI DPR RI," katanya.

Upaya tersebut sesuai instruksi dan arahan komisi XI untuk meningkatkan beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan beasiswa kepada masyarakat

"Kami berharap beasiswa ini dimanfaatkan sebaik-baiknya," ujar Bambang.

Bank Indonesia Sulsel mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,08 miliar. Komposisinya, 20 mahasiswa Unhas menerima Rp 1,5 juta per bulan, 50 mahasiswa UNM menerima Rp 1 juta per bulan, dan 50 mahasiswa UIN menerima Rp 1 juta per bulan.

Bagi mahasiswa UNM dan UIN, yang mereka terima adalah beasiswa regular bagi mahasiswa berprestasi, sementara yang berasal dari Unhas adalah beasiswa unggulan. Kedua jenis beasiswa ini berbeda dari sisi besaran nominal beasiswanya.

"Program sosial BI ini hanya diberikan kepada mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Untuk Swasta masih belum, Namun

tiap tahun BI akan evaluasi dan lakukan perbaikan termaksud melakukan perluasan ke tingkat perguruan tinggi swasta sesuai arahan DPR," ujar Bambang.

Saat ini sudah ada sekitar 1.240 penerima beasiswa BI yang tergabung dalam GenBI.

Dalam pembekelan yang dimulai pagi tadi sekitar pukul 09.00 Wita, hadir memberi bekal ilmu, Anggota Komisi XI DPR RI Amir Uskara. (*)