Kargo Garuda Indonesia Diskon 50 Persen Selama GATF 2018

Laporan Wartawan Tribun Timur Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Garuda Indonesia Travel Fair (GATF) kembali akan digelar di Atrium Trans Studio Mall (TSM) Makassar pada Jumat-Minggu, 16-18 Maret 2018.

Melalui kegiatan tersebut, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memberikan penawaran spesial untuk Kargo, seperti gratis tiga pengirim pertama setiap hari.

Diskon 50 persen khusus Go Express City to Door dan Pre-sale pendaftaran Gerai Go Express untuk memiliki outlet cargo seharga Rp 5 juta.

Vaice President Kalimantan Sulawesi Papua Region Garuda Indonesia I Wayan Supatrayasa mengatakan, program Go Express City to Door tersebut sangat baik untuk pelaku bisnis online.

"Kita melihat ada pergeseran cara belanja masyarakat, saat ini lebih senang belanja online, sehingga program ini kita hadirkan dan promo selama GATF," kata I Wayan Supatrayasa.

Penawaran lain dari Garuda Indonesia ialah grand prize satu tiket ekonomi kelas ke Amsterdam, Singapura, Kuala Lumpur dan Wakatobi, free complementary voucher hotel dan dining vouchers.

Selain itu, ada juga bonus 3 kali miles khusus pembelian rute Ambon-Baubau, bonus 1000 welcome miles untuk enrollment Garuda Miles dan diskon 30 persen on Garuda Miles Redemption.(*)