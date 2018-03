BEM Sastra Unibos Gelar PROSA, Besok Bina Akrab di Malino

Laporan Wartawan Tribun Timur Munawwarah Ahmad

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Sastra Universitas Bosowa (Unibos) gelar Practical, Recover, Orientation of Student Ability (PROSA) di lantai 4 gedung II Unibos, Jumat (9/3/2018).

Kegiatan tersebut dalam rangka meningkatkan keakraban dan mengenal Fakultas Sastra juga tentang kesusastraan lebih dalam, dan sudha memasuki pelaksanaan yang kelima kalinya.

Hadir membuka Prosa, Dekan Fakultas Sastra Unibos, Dr Mas’ud Muhammadiyah sekaligus membawakan materi tentang kesusastraan.

Termasuk memberikan beberapa ungkapan tentang nilai sebuah sastra yang mempunyai aspek artistik dan orisinil.

Menurutnya, dalam PROSA V ini juga tidak hanya dijadikan sebagai kegiatan yang memiliki nilai edukasi tetapi juga memiliki nilai untuk menjalankan hakekat mahasiswa.

“Mungkin awal mengikuti PROSA akan terlihat biasa saja. Tetapi ini kedepan memiliki manfaat lebih dalam mengenali dunia sastra itu seperti apa. Selain itu disini mahasiswa bisa saling berbagi ilmu juga membentu jaringan. Saya hanya berpesan kepada mahasiswa agar melihat kegiatan ini sebagai kegiatan interaksi antara sesama juga menumbuhkan jiwa sastra dalam diri setiap mahasiswa. Karena dampak kegiatan ini tidak akan terlihat secara fisik tetapi hal-hal baik yang bersifat nonfisik,"kata Mas’ud Muhammadiyah.

Sebanyak 33 mahasiswa baru Prodi Sastra Inggris mengikuti prosa yang akan dilanjutkan dengan bina akrab di Malino hingga 11 Maret 2018.

Adapun tema The First Step to Improve Loyality and Integrity for One Purpose ini juga tidak hanya dilaksanakan dengan pemberian materi secara formal. Tetapi juga diramaikan dengan berbagai games yang digelar untuk mendorong kebersamaan para anggota.

Ketua BEM Fakultas Sastra, Ardiansyah mengungkapkan beberapa programnya termasuk Bulan Maccorayya yang merangkum berbagai pentas seni dan sastra mahasiswa, English Time khusus untuk meningkatkan kemampuan bahasa inggris mahasiswa, dan seminar sastra yang akan memberikan wawasan lebih tentang kesusastraan mahasiswa. (*)