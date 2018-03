Belum Launching, Sudah 900 Unit PCX 150 Inden di Sulselbartra Ambon

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Manager Pemasaran Area Sulselbar Astra Motor Makassar Henry Setiawan mengungkapkan sejak diperkenalkan di bulan Desember tahun lalu, lebih dari 20 ribu konsumen telah menyatakan minatnya untuk membeli motor All New Honda PCX buatan Indonesia ini.

Hal ini telah lama ditunggu oleh pecinta skutik premium Honda dan mendapatkan penerimaan yang baik.

Wujud penantiannya dibuktikan atas banyaknya jumlah pemesanan inden untuk Area Sulselbartra Ambon sendiri sudah mencapai 900 unit.

“Kami yakin All New Honda PCX 150 ini pasti akan diterima baik oleh masyarakat, karena harganya semakin terjangkau dibanding dengan yang lama, tapi fitur dan bodinya sudah sangat modern dan mewah cocok dengan gaya pecinta skutik premium SulSelBarTra dan Ambon. Kami ingin membagikan kepuasan dan kebanggaan bagi pengendaranya didukung dengan layanan purna jual terbaik di 118 AHASS/ Bengkel Resmi Honda yang tersebar di area HSO Makassar," kata Henry saat jumpa pers di Mall Ratu Indah (MaRI) Makassar, Sabtu (10/3/2018).

Acara peluncuran All New Honda Honda PCX 150 dilansir akan memenuhi Mall yang berada di pusat kota Makassar ini karena dilengkapi dengan acara yang meriah dan seru mulai dari city rolling bersama Komunitas Honda PCX Makassar. Ada pula Test Ride bertema “Exceed Excellence” untuk memberikan kesempatan kepada pecinta skutik premium menikmati sensasi berkendara yang akan membawanya melampaui batas kesempurnaan.

Ada games seru “Treasure Hunt” berpetualang berburu PCX, Instagram Challenge yaitu kontes foto Instagram dengan best foto dan best like serta ada K-Pop Dance Cover Competition yang berhadiah jutaan rupiah. (*)