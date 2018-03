VIDEO: Dubes USA Juga Kunjungi Pabrik Pengolahan Kakao di Kima

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR ---Joseph R Donovan Jr, diplomat karir Dinas Luar Negeri setingkat Class of Minister-Counselor, dilantik sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia pada 4 November 2016. Dubes Donovan menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo pada Januari 2017.

Hari ini, Kamis (8/3/2018) Donovan untuk kali pertama ke Makassar. Bahkan tempat yang pertama disinggahi setelah Bandara Sultan Hasanuddin adalah perusahaan pengolahan kakao Mars Indonesia di Kawasan Industri Makassar (KIMA) X Makassar.

"Ini kali pertama saya ke Makassar. Saya sangat senang. Ini kunjungan perdana saya," ujarnya.

Sebelum diangkat menjadi Dubes, Duta Besar Donovan menduduki posisi Direktur Utama Bagian Washington di American Institute in Taiwan.

Pernah bekerja sebagai Penasihat Kebijakan Luar Negeri untuk pemimpin Kepala Staf Gabungan di Pentagon (2012-2014); Guru Besar Madya (Associate Professor) di National Defense University di Washington, D.C. (2011-2012); Kepala Deputi Asisten Menteri Luar Neguneri untuk Kawasan Asia Timur dan Pasifik, Departemen Luar Negeri AS (2009-2011).

Ia juga pernah menjabat sebagai Konsul Jenderal AS di Hong Kong (2008-2009); Wakil Duta Besar di Kedutaan Besar AS di Tokyo, Jepang (2005-2008); dan Direktur Bagian Tiongkok dan Mongolia, Deplu AS (2003-2005). Sebelumnya, Dubes Donovan menduduki posisi Ketua Divisi Politik Bagian Taipei di American Institute, Taiwan (2000-2003), dan Kepala Divisi Politik/Militer di Kedubes AS di Tokyo, Jepang (1997-2000). Dalam kariernya sebagai pejabat dinas luar negeri, Dubes Donovan pernah ditempatkan di Taiwan, Tiongkok, Korea Selatan, dan Qatar.

Sebelum bergabung dengan dinas luar negeri, ia pernah menjadi relawan Peace Corps di Seoul, Korea Selatan. Dubes Donovan memperoleh gelar sarjana (Bachelor of Science in Foreign Service) dari School of Foreign Service, Georgetown University dan Master of Arts dari U.S. Naval Postgraduate School. (*)