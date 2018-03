PSM Makassar - Ini Kata Bijak dari Seorang Marc Klok

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ilham Mulyawan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - ‎Gelandang PSM Makassar asal Belanda, Marc Anthony Klok tidak hanya piawai menggocek si kulit bundar, namun juga jago dalam merangkai kata-kata, membentuk sebuah kalimat bijak yang mungkin bermanfaat untuk kehidupan anda sehari-hari.

Seperti yang diungkapkan pemain bernomor punggung 10 itu di akun Instagram miliknya @Mk10, dimana disitu ia mengunggah foto dirinya, dengan sebuah tulisan di samping "Don't let the noise of others opinions drown out your own innervoice. Build the person you want to be. Have Faith."

Kata Bijak, Marc Klok (Instagram)

Lalu di keterangan foto ia kembali menuliskan "Own Build Faith - When Will you feel fullfillment? And what gives you self Joy? Find your iinervoice - YOU FIND FAITH".

Jika kata-kata diatas diartikan bermakna "‎Jangan biarkan opini orang lain menenggelamkan suara hatimu. Jadilah orang yang kau inginkan, punyalah keyakinan,".

Kemudian " Bangunlah Keyakinan Diri Sendiri - Kapan kamu merasa puas? Dan apa hal yang membuatmu nyaman dengan diri sendiri? Temukanlah suara hatimu - kamu akan menemukan keyakinan". (*)