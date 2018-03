Malam Ini Grand Final, Ini Wakil Sulsel di Puteri Indonesia, Lihat Foto-foto Cantiknya!

TRIBUN-TIMUR.COM-Perhelatan Puteri Indonesia 2018 akan memasuki babak grand final, Jumat (9/3/2018) malam ini.

Babak Grand Final Puteri Indonesia akan tayang secara langsung di stasiun televisi Indosiar, mulai pukul 20.00 wita.

Wakil Sulsel di ajang tersebut, yakni Adlina Nadhila Maharani.

Gadis cantik berusia 22 tahun tersebut akan bersaing dengan 38 finalis lainnya dari 34 Provinsi di Indonesia.

Puteri Indonesia adalah sebuah ajang kontes kecantikan di Indonesia yang diselenggarakan sejak 1992 oleh Yayasan Puteri Indonesia.

Pemilik akun instagram @nadhilamaharani ini menjelaskan awal mula ia mengikuti ajang kecantikan Puteri Indonesia, karena diajak oleh ibunya meskipun dalam diri, ia ragu bisa meraih mahkota juara.

"Tapi sebagai manusia, kita harus keluar dari comfort zone agar kita tahu, sejauh mana kita dapat melangkah. We never know if we never try," kata Adlina Nadhila Maharani ditemui di kawasan Jakarta, beberapa waktu lalu dikutip dari Tribunnews.com

Adlina mewakili Provinsi Sulawesi Selatan, tempat di mana kelahiran ibunya yang mendorongnya untuk ikut berkompetisi di ajang kecantikan Indonesia.

"Ini adalah stepping stone saya untuk menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Saya sangat bersyukur kepada Allah SWT sudah masuk ke babak Grand Final," ucapnya.(*)