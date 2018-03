Makassar Baklave Hadir di Indonesia Moslem Fashion Expo 2018

Kabar gembira nih untuk Baklavers semua!

Hari ini 9-11 Maret 2018, mulai pukul 9 pagi sampai pukul 9 malam, Makassar Baklave lagi open booth di event Indonesia Moslem Fashion Expo berlokasi di Sandeq Ballroom, Grand Clarion Hotel Makassar.

Buat kalian yang lagi bingung mau kemana.

Yuuuk come and join with us dan jangan lupa kunjungi booth Makassar Baklave di pojok kuliner Indonesia Moslem Fashion Expo.

Psssttt... kita ready stock all variant yah, semuanya masih fresh from the oven! So, see you Baklavers!