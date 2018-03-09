Kabag Humas Luwu Utara Bakal Hadiri Puncak HUT ke-14 Tribun Timur
Puncak HUT ke-14 Tribun Timur akan dimeriahkan Sheila On 7 dan pertunjukan Shaolin.
Chalik mawardi/tribunlutra.com
Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Luwu Utara, Suryadi Djafar
Laporan Wartawan TribunLutra.com, Chalik Mawardi
TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Luwu Utara, Suryadi Djafar bakal menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Tribun Timur.
Perayaan HUT bakal dipusatkan di Phinisi Ballroom Hotel Grand Clarion, Makassar, Jumat (9/3/2018) malam.
"Saya hadir bersama Kasubag Peliputan dan Publikasi Saraswati," kata Suryadi saat dikonfirmasi via WhatsApp.
Puncak HUT ke-14 Tribun Timur akan dimeriahkan Sheila On 7 dan pertunjukan Shaolin.(*)
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Penulis: Chalik Mawardi
Editor: Hasriyani Latif