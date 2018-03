Jarang Terekspose, ini Foto-foto Istri Miliarder Chairul Tanjung, Cantiknya Masih Seperti Gadis

TRIBUN-TIMUR.COM - Majalah Forbes baru saja merilis daftar orang terkaya di dunia untuk tahun 2018.

Daftar tersebut memuat lebih dari 2.000 orang paling tajir sedunia dari 78 negara.

Selain meliris daftar 10 orang terkaya di dunia, Forbes pun memuat daftar orang-orang terkaya di Indonesia.

Tahun ini, Hartono bersaudara, yakni R Budi dan Michael Hartono, tetap berada pada peringkat teratas daftar tersebut.

Mengutip Forbes, Rabu (7/3/2018), Budi berada pada peringkat ke-69 daftar orang terkaya di dunia untuk tahun ini.

Sementara itu, Michael berada pada peringkat ke-75.

Kekayaan Budi mencapai 17,4 miliar dollar AS (Rp238,38 triliun) (kurs Rp 13.700 per dollar AS).

Sementara Michael 16,7 miliar dollar AS (Rp228,79 triliun).

Indonesia pun memiliki miliarder termuda, yakni Chairul Tanjung yang berusia 55 tahun.

Ia tercatat memiliki kekayaan 3,5 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 47,9 triliun.