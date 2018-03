15 Maret, Fatayat NU Makassar Bakal Gelar Seminar Nasional, Ini yang Dibahas, Gratis!

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fatayat NU Makassar akan menggelar seminar Nasional, di gedung Auditorium KH. Muhyiddin Zain, kampus UIM, Jl Perintis Kemerdekaan, kota Makassar.

Rilis yang diterima tribun timur, Jumat (9/3/2018). Aktivis perempuan, Prof. Dr. Hj. Siti Musdah Mulia mengatakan, seminar ini akan digelar tanggal 15 Maret 2018.

"Seminar ini bertema soal, reaktualisasi gerakan perempuan dalam menghadapi tantangan zaman," kata Prof. Siti Musdah Mulia dalam rilis yang dikirim ke tribun.

Acara yang dimulai pukul 08.00 Wita itu, Prof. Siti Musdah dan Rektor Universitas Islam Makassar (UIM) Dr. Andi Mazdah M. Zain, akan hadir sebagai pembicara.

Acara ini gratis dan bersertifikat, dari panitia penyelenggara kepada peserta yang mau ikut, silahkan daftarkan diri lewat online maupun kontak langsung.

Caranya seperti ini:

Daftarkan diri anda segera:

Follow Ig: @Fatayat_nu_makassar

Facebook: Fatayat NU Makassar

Daftarkan diri anda:

Nama_umur_alamat_no.WA_Instansi

Send to:

- 085242423148 an. iis

- 085255241791 an. Asinta_Har