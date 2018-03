Yuk Serbu Imfex 2018 di Hotel Clarion, 120 Tenant Hadir dengan Koleksi Kece

Laporan Wartawan Tribun Timur, Sukmawati Ibrahim

Yuk Serbu Imfex 2018 di Clarion, 120 Tenant Hadir dengan Koleksi Kece

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Artpro menggelar pembukaan Indonesia Moslem Fashion Expo (Imfex) 2018 di Sandeq Ballroom Clarion Hotel, Jl AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, 8-11 Maret 2018.

Hadir Plt Wali Kota Makassar Syamsu Rizal, CEO ArtPro, CEO Grand Clarion Hotel Anggiat Sinaga, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan tamu undangan lainnya.

Ada 100 peserta dari 120 tenant yang ikut berpartisipasi di Imfex 2018 itu.

Antara lain, Khalisha, Yarashyma , Liga Collection ,Purple, Hurrem By Fia, Batik, Tale Indonesia, Parahyangan, Batik Retno Mulyo, Mks Shoes.

TR By Tresna Puri, Myma, Mita Assesories, Rani Collection, Dam’s Butik, Tenun Gapuro, Batik Sekar, Simplidea dan Aleeya.

Baca: Ada Diskon Busana Muslimah Hingga 30 Persen di Imfex 2018

Turut hadir Janethra, Mythos, Zeta, 3R Boutique, Kasada, Sol3Il, Baju_Kita , Dian Risty, House Of Turkish Hijab, Athaya, Susanhuda, Sun Summit, Mustafa.

House Of Alya, Tysa Mayna, Dhys By Dhyani Prima, Dhila Collection, Dannis, Gayatri By Lisandra, Lusade, Butik Oblek, AFCI (Assosiasi Fashion & Craft Indonesia).