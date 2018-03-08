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VIDEO: Intip Aksi Ketua Demokrat Sulsel Hibur Tamu Hotel di Makassar

Ulla, sapaan akrab Ni'matullah, terlihat menghibur beberapa kolega yang hadir.

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel, Ni'matullah menunjukkan kepiawaiannya dalam tarik suara.

Dia menyanyikan sebuah lagu dari Naff dengan judul Terendap Laraku di kafe Four Points By Sheraton Hotel, Jl Andi Djemma, Makassar, Kamis (8/3/2018).

Ulla, sapaan akrab Ni'matullah, terlihat menghibur beberapa kolega yang hadir.

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Tepuk tangan pun menggema kala Ulla menyelesaikan lagunya.

Ingin dengar suara Ulla, berikut videonya!

Tags
Demokrat
Nimatullah
Adi Naff
Four Points by Sheraton
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Mahyuddin
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