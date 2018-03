Direktur FAO Regional Undang Mentan Hadiri Pertemuan Menteri Asia dan Pasifik

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meggelar pertemuan bilateral dengan Asisten Kepala FAO Regional Bangkok (ADG FAO Bangkok), Kundhavi Kadiresan, di Jakarta Convention Center Senayan, Kamis (8/3/2018).

Dalam pertemuan ini, Menteri Pertanian didampingi Staf Ahli Menteri Pertanian Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional Dr Mat Syukur dan Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Tata Hubungan Kerja Lingkup Kementan Ir Baran Wirawan

Sementara Ms Kundhavi Kadiresan didampingi Kepala Perwakilan FAO di Jakarta, Mr Mark Smulders.

Dalam kesempatan ini pula, Kundhavi menyampaikan undangan kepada Menteri Pertanian untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri pertanian Asia dan Pasifik dalam the 34th Asia and the Pacific Regional Conference (APRC ke-34) di Fiji, 9-13 April 2018.

Pada kesempatan tersebut, Amran menyampaikan capaian pembangunan pertanian melalui program UPSUS.

Program ini mencakup semua aspek yang berkontribusi untuk menciptakan sebuah kondisi pertanian yang sehat.

Aspek tersebut meliputi, perubahan mendasar atas kebijakan-kebijakan yang menghambat pelaksanaan program, perbaikan infrastruktur.

Penguatan peran peran industri hilir, introduksi asuransi pertanian dan memperpendek rantai pasok komoditas pertanian.

Pada tahap pelaksanaannya, program UPSUS mencakup berbagai macam terobosan yang revolusioner.