Begini Kedekatan Husain Syam dengan Mahasiswa S3 UNM di Australia

TRIBUN-TIMUR.COM-- Di tengah sederet aktivitasnya sebagai Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof Dr Husain Syam memberi perhatian kepada mahasiswa S3 UNM di Australia.

Mahasiswa S3 Program Sandwich Like dari Prodi Administrasi Publik yang sedang menjalani studi di The University of Queensland di Australia.

Selain berkunjung dan bersilaturahmi dengan mahasiswa kandidat doktor UNM yang selama tiga hari di Australia, Husain Syam juga mengunjungi beberapa lokasi perkuliahan serta melihat kondisi di Kampus dengan predikat akreditasi A (unggul) itu.

Bahkan, Rektor UNM juga memantau langsung Program-program Sandwich Like mahasiswa S3 Prodi Administrasi yang dipimpin oleh Prof Dr H Haedar Akib.

Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof Dr Husain Syam silaturahmi dengan mahasiswa S3 UNM di Australia. (Handover)

"Kami berharap agar para kandidat Doktor bisa memanfaatkan waktu seefisien dan seefektif mungkin selama berada di Australia dan tetap menjaga nama baik almamater UNM," kata Rektor UNM dalam rilisnya ke Tribun Timur.

Tidak hanya itu, Husain Syam yang memiliki hubungan dekat dengan para alumni UNM, tak lupa untuk mengabadikan foto bersama mahasiswa serta penyerahan cindera mata gedung phinisi UNM kepada dosen yang ada di Kampus tersebut sebelum kembali ke Kota Makassar.

Sekadar diketahui, kunjungan Rektor UNM ke Australia didampingi oleh Direktur PPS UNM yang baru, Prof. Hamsu A. Gani, Asdir-1 bidang akademik, Dr. Sulaiman Samad, Asdir-3 bidang Kerjasama dan Publikasi, dan Prof. Anshari.