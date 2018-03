Waspadai Penawaran Usaha dari 57 Entitas Ini

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Satgas Waspada Investasi) mengimbau warga agar berhati-hati terhadap penawaran produk atau kegiatan usaha dari 57 entitas dengan empat bidang.

Sebanyak 33 entitas di bidang forex/futures trading (penukaran mata uang), 9 entitas di bidang cryptocurrency (portfolio), 8 entitas di bidang multi level marketing, dan 7 entitas di bidang lainnya.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing menuturkan, entitas tersebut tidak memiliki izin usaha penawaran produk dan penawaran investasi sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

"Satgas telah melakukan analisis terhadap kegiatan usaha entitas tersebut dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku menyatakan bahwa entitas tersebut harus menghentikan kegiatannya," kata Rabu (7/3/2018)

Ia juga meminta masyarakat agar tetap berhati-hati dengan penawaran investasi dari entitas yang telah dihentikan kegiatan usahanya namun masih beroperasi.

Seperti PT Maestro Digital Telekomunikasi, PT Global Mitra Group, dan UN Swissindo yang sebelumnya telah diumumkan kepada masyarakat melalui Siaran Pers Satgas Waspada Investasi.

Ada 13 kementerian dan lembaga sudah efektif tergabung dalam tugas untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi ilegal.

"Kami meminta kepada masyarakat selalu berhati-hati dalam menggunakan dananya. Jangan sampai tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tinggi tanpa melihat risiko yang akan diterima," kata Tongam.

Satgas Waspada Investasi secara berkesinambungan melakukan tindakan preventif berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat terhindar dari kerugian investasi ilegal.

Peran serta masyarakat sangat diperlukan, terutama peran untuk tidak menjadi peserta kegiatan entitas tersebut dan segera melaporkan apabila terdapat penawaran investasi yang tidak masuk akal.

Daftar 57 Entitas Yang Telah Dipantau Dan Diperiksa Langsung Oleh Satgas Waspada Investasi hingga Februari 2018 Dan Harus Menghentikan Kegiatannya:

1. Global Horizon/Tidak diketahui/Investasi tanpa izin

2. Skyway Capital/Jakarta/Investasi saham

3. Financial.org/Inggris/Investasi saham demam fixed income

4. KSP Makmur Mandiri/Bekasi/Koperasi simpan pinjam

5. Senja Investasi/Bekasi/Jual beli tanah beserta pohon dengan garansi 100%

6. Solusi Tunai/Jakarta/Investasi uang atau logam mulia dengan bunga 1,6 – 1,8 % per bulan

7. Hibah Anthoni Salim/Tidak diketahui/Program hibah dana simpanan yang mengatasnamakan Anthoni Salim

8. Rejeki Marketing/Solo/Paket kebutuhan sehari-hari dengan manfaat hemat 50% dan manfaat tambahan berupa komisi. Adapun bisnis lainnya antara lain transportasi online, layanan pemesanan travel & wisata, dan online marketplace

9. www.mpulsa-ind.com/Tidak diketahui/Penjualan pulsa secara multi level marketing (MLM) tanpa izin

10. Maestro Pulsa/Jakarta/Penjualan pulsa secara multi level marketing (MLM) tanpa izin

11. Coinpulsa.com/Tidak diketahui/Penjualan pulsa secara multi level marketing (MLM) tanpa izin

12. www.pointpulsa.com/Jawa Timur/Penjualan pulsa secara multi level marketing (MLM) tanpa izin

13. Zimple Pay/Jakarta Utara/Aplikasi sistem pembayaran dengan cara multi level marketing (MLM) tanpa izin

14. Black Tuma/Tidak diketahui/Penjualan produk sabun dan masker arang “Black Tuma” secara MLM tanpa izin

15. PT Arbiel Sinar Berkah Sejahtera/Tangerang/MLM tanpa izin

16. clicknshare/Tidak diketahui/Menawarkan virtual currency (e-coins)

17. Markas Mavrodian Manado (MMM)/Tidak diketahui/Jual beli “Uang Mavro” dengan keuntungan mencapai 30% per bulan

18. Aladin Capital/Tidak diketahui/Jual beli cryptocurrency

19. BTC Panda/Tidak diketahui/Jual beli cryptocurrency

20. Hero Token/Tidak diketahui/Jual beli cryptocurrency

21. Hextra Coin/Tidak diketahui/Jual beli cryptocurrency

22. Matadors Coin/Tidak diketahui/Jual beli cryptocurrency

23. Near Plus Coin (NPC)/Tidak diketahui/Jual beli cryptocurrency

24. Zapphire Coin/Tidak diketahui/Jual beli cryptocurrency

25. PT Djohan/Surabaya/Pelatihan, workshop, trading forex tanpa izin

26. PT Best Profit/Tidak diketahui/Investasi forex tanpa izin dengan duplikasi website PT Bestprofit Futures

27. PT Royal Trust/Tidak diketahui/Investasi forex tanpa izin dengan duplikasi website PT Royal Trust Futures

28. PT Pacific Futures/Tidak diketahui/Investasi forex tanpa izin dengan duplikasi website PT Pacific 2000 Futures

29. PT Trading Solid Gold Futures/Tidak diketahui/Investasi forex tanpa izin dengan duplikasi website PT Solid Gold

30. www.investasimaxcofutures.com/Tidak diketahui/Investasi forex tanpa izin dengan duplikasi website PT Maxco Futures

31. www.monexinvestindofutures.cf/Tidak diketahui/Investasi forex tanpa izin dengan sistem profit sharing dan duplikasi website PT Monex Investindo Futures

32. www.profitbpf.net/Tidak diketahui/Investasi forex

33. https://www.instagram.com/bestfrofit/?hl=en / Tidak diketahui/Investasi forex

34. https://www.facebook.com/pg/bpfforex/posts/?ref=page_internal / Tidak diketahui Investasi forex

35. www.investasisg.com/Tidak diketahui/Investasi forex dengan fixed income

36. http://www.esuninternasionalutama.id/Batam/Paket investasi forex yang menjanjikan fixed income

37. https://olymptrade.id/Tidak diketahui/Trading opsi biner

38. https://olymptrade.com/Tidak diketahui/Forex trading

39. https://fbs.forex/Jakarta/Forex trading

40. http://www.gainscopefx.com/Surabaya/Forex trading

41. http://www.ecnpro.com/Tidak diketahui/Forex trading

42. http://fxmax.id/Surabaya/Forex trading

43. http://www.interbankpro.com/Tidak diketahui/Forex trading

44. http://ww.euromaxfx.com/Tidak diketahui/Forex trading

45. Insta Forex/Tidak diketahui/Forex trading

46. IB Insta Forex/Tidak diketahui/Forex trading

47. Proinsta–IB InstaForex Indonesia/Tidak diketahui/Forex trading

48. Insta Forex/Tidak diketahui/Forex trading

49. IB Insta Forex/Tidak diketahui/Forex trading

50. http://octaidn.id/Tidak diketahui/Forex trading

51. https://octaidn.com/Tidak diketahui/Forex trading

52. http://beritaforex.com/Tidak diketahui/Berita forex trading

53. PT Traders Family International/Jakarta dan Surabaya/Konsultan forex

54. http://fxchartists.com/Tidak diketahui/Seminar trading

55. https://gkinvest.co.id/Tidak diketahui/Futures trading

56. https://fxpro-indonesia.com/Tidak diketahui/Futures trading

57. https://gainmax.id/Tidak diketahui/Futures trading fixed income/.(*)