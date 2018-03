Toyota Sale Hadir di Maros, Tawarkan DP Mulai Rp 10 Jutaan

Peluncuran New Yaris di Makassar digelar di Mal Ratu Indah (MaRI) Jl Dr Sam Ratulangi Makassar, Kamis (1/3).

Laporan Wartawan Tribun Timur, Muhammad Fadhly Ali

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- bagi Anda yang ingin membeli kendaraan roda empat pekan ini, tidak ada salahnya mengunjungi Kalla Toyota Semua Lebih Mudah (SALE) yang hadir di Grand Mall Maros selama empat hari, (8-11/3/2018).

Sepanjang event ini, pelanggan bisa memiliki Toyota lebih mudah dengan Down Paiment (DP) atau uang muka sangat terjangkau dimulai dari Rp 10 jutaan.

Program ini berlaku untuk pembelian Grand New Avanza dan All New Calya. Tidak hanya ringan, namun juga bisa diangsur sebanyak 12 kali, hanya dengan memiliki kartu kredit Bank Mandiri.

Pelanggan juga dapat mengajukan paket kredit dengan fasilitas tambahan seperti gratis service sampai dengan 50 ribu kilometer (km). Ditambah lagi, memiliki Toyota kini lebih mudah dengan fasilitas tukar tambah (trade-In), bawa mobil lama semua merek dan pulang dengan Toyota terbaru.

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin dalam rilisnya, Rabu (7/3/2018) menuturkan, pelanggan juga bisa mendapatkan Special Benefit selama melakukan transaksi dengan di SALE on March nanti.

Dengan melakukan transaksi selama event berlangsung maka pelanggan juga berkesempatan mendapatkan E-Money Card dan Member Autoglaze dengan syarat dan ketentuan berlaku.

"Kami mengajak seluruh masyarakat di kota Maros dan sekitarnya untuk hadir menikmati akhir pekan di Grand Mall Maros sampai 11 Maret nanti, ujarnya.

Saksikan langsung perubahan terbaru dari New Yaris serta nikmati special program yang ditawarkan.