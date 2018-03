Sudah Dua Bulan di Rumah Sakit, Bocah Luwu Timur Ini Butuh Bantuan

Laporan Wartawan TribunLutim.com, Ivan Ismar

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Afif Akhwal, bayi berumur delapan bulan sedang membutuhkan bantuan donasi.

Kondisi bayi malang ini diposting akun facebook, Zakkir Dianan, Rabu (7/3/2018).

Afif anak bungsu dari enam bersaudara pasangan Mahfud dan Nurbia, warga Lampia, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Bayi malang ini mengidap penyakit kolestasis intrahepatik dan infeksi virus cmv.

Kolestasis intrahepatik adalah penyakit hepatoselular dengan kerusakan sel parenkim hati akibat hepatitis virus.

Karena penyakit ini, Afif mengalami pembengkakan hati dan saluran empedu tersumbat sehingga perutnya membesar.

Afif sudah dirawat di RS Wahidin Makassar sekitar dua bulan.

Bagi yang ingin membantu pengobatan Afif, silahkan kirimkan bantuan di nomor rekening 499701019451532 atas nama Fenti Nur M.

Fenti adalah kakak kandung Afif, atau lebih jelasnya hubungi nomor Fenti di 085220687444.

Berikut postingan lengkap Zakkir Dianan:

"Mohon bantuan buat adek AFIF AKHWAL umur 8 blan anak ke 6 dr 6 bersaudara nama ayahnya Mahfud yg berprofesi sebagai Nelayan dan ibunya Nurbia sbg Irt yg beralamatkan di Desa Harapan (lampia) kec. Malili Nama penyakitx kolestasis intrahepatik dan infeksi virus cmv. Pembengkakan hati , saluran empedu tersumbat sehingga perutx membesar Krn ada cairanx dan sekarang ada di rumah sakit Wahidin makassar -+ 2 blan dirawat . No. Rek 499701019451532 An. Fenti Nur. M kk dari Afif dan no. Hp 085220687444,".